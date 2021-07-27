В Брянске 28 июля у стадиона «Динамо» ограничат движение транспорта

В Советском районе Брянска в среду, 28 июля, с восьми утра и до завершения игры ограничат движение и парковку транспортных средств в районе стадиона «Динамо». Ограничения установят по переулку Трудовому - от улицы Советской до улицы Горького, по улице Ромашина - от улицы Фокина до бульвара Гагарина. Исключение сделают для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение вводят в связи с проведением футбольного матча «Динамо» (Брянск) - ФК «Смоленск» в Кубке России по футболу в рамках 1/128 финала.

Напомним, транспортные ограничения в районе стадиона «Динамо» действуют в дни проведения домашних матчей ФК «Динамо» (Брянск) с 8.00: 1, 11, 15, 21 августа, 4, 18, 30 сентября, 4, 14, 31 октября, 10 ноября 2021 года.

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