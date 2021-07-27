В этом году тротуар построят на участке от мясокомбината до гипермаркета «Европа». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на проспекте Московском асфальтируют тротуары. Подрядчик установил значительную часть поребрика, сформировав основу будущего тротуара. На этой неделе продолжает засыпать в корыто тротуара щебень и трамбовать его. Как только эту работу завершат до «Лития», подрядная организация планирует заасфальтировать первую часть тротуара. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пешеходную зону по нечетной стороне Московского проспекта обустроят в два этапа. В этом году тротуар построят на участке от мясокомбината до гипермаркета «Европа». В следующем году планируют продолжить строительство на участке до гипермаркета «Метро». В общей сложности протяженность обновленного тротуара составит 4,8 километра ширина – около двух метров.

Кроме того, здесь сделают заездные карманы на тех остановках общественного транспорта, где их раньше не было. На самих посадочных площадках уложат тротуарную плитку. Также на проспекте Московском существующие лампы установят светодиодные светильники. Завершающим этапом обустройства станет установка дорожных знаков и пешеходного ограждения.

В процессе строительства проложат участок ливневой канализации протяженностью около 300 метров. Ее протянут по зеленой зоне от мясокомбината в направлении улицы Белобережской и соединят с уже действующей ливневкой.

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