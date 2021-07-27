Заключенным пытались доставить телефоны, сим-карты, флеш-карты, а также комплектующие средств связи. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В Брянской области 18 человек оштрафовали за попытку передать осужденным запрещенные предметы. С начала этого года выявили 26 таких случаев. Их оштрафовали, а еще восемь курьеров ждут приговора суда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Заключенным пытались доставить телефоны, сим-карты, флеш-карты, а также комплектующие средств связи. В первом полугодии оперативно-режимные службы исправительных колоний и СИЗО пресекли доставку 155 телефонов.

Штраф за передачу и попытку проноса запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы составляет от трех до пяти тысяч рублей.

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