Брянец украл 300 килограммов металлических труб

Житель брянского Мглина украл 300 килограммов металлических труб с территории кафе. Он продал металлолом и получил шесть тысяч рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением», сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина заметил похищенный лом по пути к себе домой. Он проник за ограждение и вынес его. Металлические трубы продал.

- Суд оштрафовал похитителя на 10 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор в законную силу не вступил.

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