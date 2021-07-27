В Севском районе иномарка опрокинулась в кювете

ДТП произошло в понедельник, 26 июля около 18.40 на 516 километре автодороги Украина Москва-Калуга-Брянск. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Севском районе иномарка угодила в кювет. Пострадали водитель и пассажир. ДТП произошло в понедельник, 26 июля около 18.40 на 516 километре автодороги Украина Москва-Калуга-Брянск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

З6-летняя автомобилистка на «Хендай Солярис» выезжала со второстепенной дороги на главную. Она поворачивая налево, не уступила дорогу «Фиат Дукато», за рулем которого был 55-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения он резко нажал на тормоза. В результате его машина съехала в кювет и опрокинулась. Автомобилистка же с места ДТП уехала. Но позже ее нашли.

- В ДТП 55-летний водитель «Фиат Дукато» получил рваную рану правого уха, ссадины на лице и правом предплечье, - говорят в Госавтоинспекции. - Его 57-летний пассажир ушиб грудную клетку и темень. Оба отпущены с назначением лечения.

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