Брянские полицейские изъяли у иностранцев больше 250 грамм героина

28-летний и 30-летний мужчины приехали из Москвы для того, чтобы сбыть наркотики бесконтактным способом. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске полицейские задержали двух граждан ближнего зарубежья. Их внешний вид и поведение вызывали подозрение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Дерганые движения, покрасневшие глаза, бессвязная речь - все это свидетельствовало о нахождении мужчин в состоянии наркотического опьянения, - говорят в правоохранительном ведомстве.

Кроме того, в изъятых у подозреваемых телефонах полицейские нашли фотографии с участками местности, где злоумышленники оставляли «закладки» с наркотиками.

Выяснили, что 28-летний и 30-летний мужчины приехали из Москвы для того, чтобы сбыть наркотики бесконтактным способом. Полицейские проверили их автомобиль и обнаружили тайник с полимерным свертком, содержащим 151 расфасованную для удобства дальнейшей реализации «закладку». Еще четыре небольших свертка из фольги нашли в карманах задержанных. По данным заключения экспертизы общий вес изъятого наркотика – героина – превысил 250 граммов.

На иностранцев завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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