В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 763 пациентов.

За истекшие 24 часа кови-19 подтвердили у 293 человек. Медики провели 546 исслеований на инфекцию. Справиться с заболеванием сумели 214 брянцев.

В области с начала пандемии коронавирус выявили у 53040 жителей. Среди них 82 иногородних. Выздоровели 48120 человек. В медицинских лабораториях сделали 663953 ПЦР-теста.

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