На БМЗ прошёл чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

Фото: БМЗ

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») состоялся первый корпоративный чемпионат группы компаний «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills в компетенции «Инженер-технолог машиностроения».

Предприятия компании «Трансмашхолдинг» присоединились к движению Ворлдскиллс Россия в 2018 году. На БМЗ состязания такого уровня прошли впервые.

Выбор БМЗ в качестве площадки для первенства в очередной раз подтвердил высокий уровень доверия к предприятию, его авторитет и лидирующие позиции в отечественном локомотивостроении.

Проведению состязаний предшествовала комплексная подготовка. В соответствии с рекомендациями главного эксперта Ворлдскиллс Россия на предприятии обустроили специальное помещение, установили высокотехнологичное оборудование – мощные компьютерные рабочие станции с современным программным обеспечением.

Фото: БМЗ

На протяжении трёх дней специалисты 9 предприятий компании «Трансмашхолдинг» демонстрировать свои высокие профессиональные компетенции и боролись за звание лучшего.

Участники разрабатывали технологический процесс и 3D-модель изделия, выступали в роли проектировщиков и размещали оборудование по ходу технологического процесса, создавали управляющую программу для станка с ЧПУ. А в финале – проводили анализ изделия.

За время чемпионата инженеры-технологи доказали, что обладают расширенным набором профессиональных навыков, и смогли найти пути дальнейшего развития в свой области.

Победу в первом корпоративном чемпионате ГК «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills в номинации «Инженер-технолог машиностроения» завоевал инженер по индустриализации управления главного технолога БМЗ Денис Трубицын.

В профессии он уже восемь лет, состоит в кадровом резерве на руководящую должность, активно внедряет новые технологии не только в механической обработке, но и в контроле пространственных размеров деталей.

В подведении итогов и церемонии награждения приняли участие генеральный директор АО «ТМХ» Кирилл Липа и заместитель генерального директора АО «ТМХ» по трансформации и проектной деятельности Наталия Шишлакова.

– Ваши навыки и ваши способности помогут компании двигаться вперёд, – подчеркнул генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. – Трансмашхолдинг активно развивается не только в России, но и за её пределами. У нас есть высокая потребность в развитии компетенций сотрудников, потому что

мы должны быть успешными во всех направлениях деятельности. Мы ждём от вас соответствующего высокого качества работы, молодой и задорной энергии. Пусть, в том числе благодаря вам, наша компания процветает.

Представители движения Ворлдскиллс дали высокую оценку подготовке и проведению чемпионата на БМЗ и поблагодарила компанию «Трансмашхолдинг» за поддержку движения и внедрение стандартов WorldSkills в корпоративные стандарты развития персонала.

После проведения корпоративного чемпионата БМЗ вошел в реестр площадок, где можно проводить чемпионаты по профессиональному мастерству в компетенции «Инженер-технолог машиностроения». А победитель соревнований Денис Трубицын отправится на Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.