Для онкобольной брянской девочки приобрели облучатель за 19 тысяч рублей

Онкобольной девочке из Брянска приобрели облучатель стоимостью 19 тысяч рублей. В сборе средств помог благотворительный фонд «Ванечка», сообщают на его официальном сайте.

Сумайя заболела пару месяцев назад. Онкологическое заболевание у нее выявило комплексное обследование.

- Девочку госпитализировали в отделение онкогематологии и химиотерапии, где она получила лечение, - рассказывают сотрудники фонда. - После химиотерапии состояние девочки улучшилось, и она пошла на поправку. Сейчас Сумайю выписали домой на небольшой перерыв, чтобы дать организму передышку.

Однако домашнюю обстановку следует максимально приблизить к больничной. Потому необходим рециркулятор. Его ультрафиолетовое бактерицидное излучение направлено на обеззараживание воздуха.

Просьбу матери Сумайи услышали в фонде «Ванечка». И приобрели передвижной рециркулятор «РБ-18». Необходимую сумму собрали через пожертвования.

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