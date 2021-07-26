Брянец отправился в колонию за распространение наркотиков

Жителя брянского Дятькова отправили в колонию строгого режима за распространение наркотиков. 24-летнего молодого человека осудили по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что брянец со 2 ноября по 7-е декабря, находясь в составе преступной группы, неоднократно сбывал наркотические средства путем их «закладок» в Дятькове, Брянске и Клинцах.

- Суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в надзорном ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

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