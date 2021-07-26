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Общество26 июля 2021 16:55

В Брянске уволили чиновницу Татьяну Цыганок

Она освободила пост из-за прекращения трудового контракта
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

В Брянске в понедельник, 26 июля, уволили директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Татьяну Цыганок.

Временно исполняющей обязанности по руководству департаментом назначили Наталью Петросову. Татьяна Цыганок освободила руководящий пост в связи с прекращением трудового контракта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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