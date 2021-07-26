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Общество26 июля 2021 16:27

В Брянске полицейские поймали двух фальшивомонетчиков

Для задержания ввели план «Перехват»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские полицейские поймали двух фальшиво монетчиков. На молодых людей завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

В Бежицком районе Брянска покупатель расплатился фальшивой купюрой номиналом 2 тысячи рублей. Фармацевт, обнаружив подделку, выбежала за ним, но не сумела остановить. Зато женщина запомнила номер и марку автомобиля, на котором он уехал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На территории города Брянска ввели план «Перехват», и вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку на парковке крупного торгового центра.

- По подозрению в сбыте поддельных денег задержали 20-летнего и 21-летнего жителей Воронежской области. – сообщают в правоохранительном ведомстве. - . В салоне автомобиля обнаружили 13 поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей. Молодые люди признались, что приобрели фальшивки в теневом сегменте Интернета с целью дальнейшей их реализации.

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