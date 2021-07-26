Новые правила по инфекционной анемии лошадей предложили в Министерстве сельского хозяйства. Опасность ИНАН

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Минсельхоз подготовил новые ветеринарные правила по борьбе с инфекционной анемией лошадей (ИНАН). Документ доступен для обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/projects).

Правилами устанавливаются соответствующие требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации ИНАН, предотвращению ее возникновения и распространения на территории РФ, определению границ территории, на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий, в том числе определения очага болезни животных, о введении режима ограничительных мероприятий.

В соответствии с приказом Минсельхоза России предполагается содержать поступивших в хозяйство лошадей 30 дней на карантине, тогда как племенных животных - 60 дней. В предыдущих ветеринарных правилах, принятых в 2017 году, таких мер профилактики не было.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.

Для справки:

Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) – это вирусная болезнь однокопытных животных (лошадей, пони, мулов, ослов) всех возрастов, которая характеризуется поражением кроветворных органов и проявляется рецидивирующей или постоянной лихорадкой, анемией, явлениями геморрагического диатеза во время температурных приступов и нарушением функций сердечно-сосудистой системы.

Основным источником передачи вируса в природе являются кровососущие насекомые. Также заражение может происходить при нарушении правил асептики при выполнении ветеринарных и зоотехнических мероприятий (взятии крови, инъекциях, вакцинациях) и внутриутробно. Клинически заболевание может протекать в острой, подострой или хронической форме.

Реакция диффузной преципитации в агаровом геле (РДП) – основной и самый распространённый метод серологической диагностики ИНАН. Считается эталонным способом выявления инфекционной анемии лошадей, принятый за международный стандарт. С помощью данной реакции противовирусные антитела в сыворотке выявляются через 2-6 недель после инфицирования. Надежность теста позволила Международному Эпизоотическому Бюро рекомендовать РДП для диагностики ИНАН при международных перевозках лошадей, их продаже, участии в конно-спортивных соревнованиях и т.д.

На сегодняшний день эффективных мер по борьбе с ИНАН не разработано. Специализированных препаратов, предназначенных для лечения, не существует. После подтверждения наличия возбудителя ИНАН всех заражённых животных переводят в карантин, а затем как можно быстрее уничтожают. Такая мера нужна для предотвращения распространения инфекции на здоровых животных. Именно поэтому каждый заводчик должен проводить профилактические мероприятия, направленные на борьбу с вирусом ИНАН.

Несмотря на высокую опасность инфекционной анемии лошадей, здоровью человека она угрозы не представляет.