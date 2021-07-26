Брянца осудят за пьяное убийство знакомого и хранение пороха

Готовят к передаче в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Стародубского района, который в пьяной ссоре застрелил знакомого и незаконно хранил порох. Фигуранту грозит до 15 лет за совершенное убийство, и до восьми – за хранение взрывчатых веществ, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследование уголовного дела завершили.

Из собранных материалов следует, что вечером 13 марта брянец распивал спиртное со своим знакомым. Застолье происходило в доме по улице Московской деревни Камень Стародубского района. Неожиданно собутыльники поссорились. В итоге один выстрелил в другого из охотничьего ружья.

- Обвиняемый причинил знакомому огнестрельные ранения в области туловища и конечностей, - уточняют в Следственном комитете. - Потерпевший скончался на следующие сутки в больнице.

Проводя осмотр дома обвиняемого, оперативники обнаружили больше 200 граммов пороха. Его мужчина хранил с лета 2016 года.

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