Железнодорожный вокзал «Брянск-Льговский» капитально отремонтируют

В пассажирском здании обновят инженерные сети, отремонтируют все внутренние помещения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В областном центре капитально отремонтируют вокзал «Брянск-Льговский». На это выделили около 220 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пассажирском здании обновят инженерные сети, отремонтируют все внутренние помещения. Для этого применят современные и экологичные материалы. Фасад вокзала облицуют плиткой, установят подсветку здания, благоустроят прилегающую территорию. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.

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