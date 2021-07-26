От коронавируса в Брянской области умерли 11 человек за сутки

Одиннадцать человек умерли от коронавируса в Брянской области за последние сутки. О новых смертях сообщили в региональном оперативном штабе утром в понедельник, 25 июля.

Всех жертв ковида в регионе теперь 751.

На отчетную дату в Брянской области зарегистрировали 52747 заболевших. Последний суточный прирост составил 299 случаев.

На 26 июля опасную инфекцию победили 47906 брянцев или 90,8 процента всех ковид-положительных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».