В Дятьковском районе погиб мотоциклист после столкновения с «Киа»

В воскресенье, 25 июля, в Дятьковском районе при столкновении мотоцикла и иномарки «Киа» погиб мотоциклист. Мужчине было 54 года, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около половины десятого вечера на 36-м километре автодороги «Брянск – Дятьково – граница Калужской области».

Предварительно установили, что мотоциклист двигался со стороны Брянска в сторону города Людиново Калужской области. Он управлял транспортным средством марки «Хонда». В момент ДТП «Киа» под управлением 43-летнего водителя выполняла разворот с правой обочины.

– Водитель мотоцикла от полученных травм скончался, – отмечают в Госавтоинспекции. – С целью установления состояния опьянения у него произвели забор крови.

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