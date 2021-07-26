В Брянскую область поступило 1620 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Ее завезли в воскресенье, 25 июля, сообщают в оперативном штабе Брянской области.

Препарат распределят между медучреждениями области, где проводят вакцинацию от коронавируса, согласно заявок.

Напомним, вакцинироваться можно бесплатно в 66-ти прививочных пунктах в медицинских учреждениях и мобильных кабинетах в торговых центрах. Для записи в медпункты поликлиник можно воспользоваться порталом Госуслуг или позвонить по телефону лечебной организации.

Кстати, с 24 июля в ТРЦ «Аэропарк» в Брянске открыли новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он находится на втором этаже здания. Медикам выделили отдельный кабинет. Его оснастили всем необходимым оборудованием. Прививки населению в мобильном пункте делают сотрудники Брянской городской поликлиники №1.

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