25 июля отмечают День сотрудника органов следствия РФ

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

25 июля отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это единый профессиональный праздник для всех следственных органов правоохранительной системы. Его утвердили в 2013 году.

История следственной службы в России берет свое начало с создания 25 июля 1713 года следственной канцелярии. Указ об этом подписал Петр Первый. Он же наделил ведомство полномочиями по производству предварительного следствия.

В Брянской области коллег и ветеранов следствия поздравил руководитель регионального СУ СКР Максим Лукичев (на фото). В его обращении, в частности, сказано:

«(…) выражаю вам слова благодарности и признательности за ежедневный, а порой круглосуточный, упорный и эффективный труд!

Искренне благодарю членов семей сотрудников за их понимание, терпение и поддержку.

Знания и опыт каждого работника органа предварительного расследования, профессионализм и целеустремленность позволяют решать самые сложные следственные задачи, раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в условиях неочевидности; преступления, совершенные в прошлые годы».

Полный текст поздравления доступен по ссылке.

Кстати, в региональном СУ СКР накануне профессионального праздника организовали турнир по настольному теннису. Его приурочили к 10-летию ведомства. В соревнованиях участвовали сотрудники аппарата следственного управления и межрайонных следственных отделов. Победителем стал следователь по особо важным делам Дмитрий Исачков.

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