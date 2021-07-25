Мопедисту без прав в брянском Погаре разорвало в ДТП селезенку

62-летний мопедист пострадал в ДТП в брянском поселке Погар утром в субботу, 24 июля. В числе его травм – разрыв селезенки, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла в половине восьмого на улице Ленина. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобиль «Ауди 80» и мопед «Вайпер». Первым рулил 23-летний водитель, он следовал в сторону села Мадеевка. Мопедист ехал в попутном направлении, в момент ДТП тот поворачивал налево.

- У пострадавшего медики диагностировали травму головы, грудной клетки и разрыв селезенки, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у 62-летнего мопедиста произвели забор крови.

Кстати, пострадавшего ранее лишили водительских прав.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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