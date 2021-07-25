В Брянской области зафиксировали 297 новых случаев ковида

В Брянской области зафиксировали 297 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Таковы официальные статистические данные местного оперштаба на утро воскресенья, 25 июля.

Общее число заболевших достигло 52448.

В отчетный период выздоровели 378 человек. Всего победивших «Ковид-19» теперь 47678. Это 90,9 процента от общего числа инфицированных.

За сутки в брянских гослабораториях выполнили 2315 ПЦР-тестов. Общее число исследований достигло 662562.

Накануне от коронавируса умерло десять человек.

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