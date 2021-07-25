От коронавируса в Брянской области умерли 10 человек за сутки

Всего от инфекции в Брянской области умерло уже 730 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще десять человек умерли от коронавируса в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне – сообщает региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 25 июля.

Всего от инфекции умерло уже 730 человек. Причем из них 61 – в последнюю неделю.

На 25 июля, общее число ковид-положительных на Брянщине составляет 52448. В минувшие 24 часа опасный диагноз поставили 297 пациентам. Одновременно с этим 378 человек поправились: их повторные тесты на ковид – отрицательные. А всех победивших инфекцию теперь 47679.

Брянский процент смертности от ковида на отчетную дату составляет 1,14. Для сравнения: в соседних Орловской, Смоленской и Калужской областях умерших 815, 1280 и 448. Это 2,06 процента, 3,19 процента и 1,12 процента соответственно.

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