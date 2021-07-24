Под Брянском нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной

В Брянском районе нашли целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О подозрительных предметах дежурному МЧС сообщили утром 24 июля.

– К месту вызова – в лесной массив недалеко от автодороги Брянск-Дятьково – выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра, – рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Все взрывоопасные находки оперативно изъяли и обезвредили.

Прилагаем перечень всего обнаруженного:

– две минометных мины калибра 81 миллиметр;

– четыре артиллерийских снаряда калибра 45 миллиметров;

– шесть артиллерийских снаряда калибра 76 миллиметров;

– два артиллерийских снаряда калибра 88 миллиметров;

– два артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра;

– один артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра;

– четыре артиллерийских снаряда калибра 105 миллиметров;

– два реактивных снаряда калибра 150 миллиметров.

Кстати, в этот же день «подарки войны» «всплыли» в лесу недалеко от Суземки. Ими стали три гранаты РГД-33. Также обошлось без пострадавших.

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