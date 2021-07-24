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Общество24 июля 2021 11:14

От коронавируса в Брянской области умерли еще 11 человек

Число всех ковид-жертв достигло 730
Анна ЛЕВКИНА
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Всего в Брянской области зарегистрировали 52151 случай заболевания «Ковид-19».

Всего в Брянской области зарегистрировали 52151 случай заболевания «Ковид-19».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области еще 11 человек умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 24 июля. Общее число умерших от ковида достигло 730.

За сутки 353 пациента выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 47301 человек.

Всего в Брянской области зарегистрировали 52151 случай заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 289. Сейчас наш регион занимает 33 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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