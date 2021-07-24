В Брянске пенсионер на «Тойоте» сбил 5-летнего мальчика

В пятницу, 23 июля, в Брянске на улице Спартаковской пожилой водитель «Тойоты» сбил ребенка. Пятилетнего мальчика госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около 11.44.

По предварительной информации, наезд на ребенка совершил 77-летний автомобилист. Он двигался со стороны улицы Урицкого в сторону проспекта Станке-Димитрова. В момент ДТП пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте. Хотя в зоне видимости были и регулируемый, и нерегулируемый пешеходные переходы.

- Ребенок находился без сопровождения в взрослых, - уточняют в Госавтоинспекции. - Пострадавшего увезли в больницу. У него диагностировали тупую травму живота, ушибленные раны лица, ссадины кожи рук и ног.

Напомним, всего за сутки в Брянской области зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Смертельное происшествие произошло в Брянске. На улице Калинина разбился 16-летний мотоциклист.

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