В Брянске в ДТП на Калинина погиб 16-летний мотоциклист

Скриншот видео опубликованного в vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

16-летний мотоциклист погиб в ДТП на улице Калинина в Брянске вечером в пятницу, 23 июля. Он налетел сначала на одну иномарку, а затем угодил под другую, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла в половине девятого.

По предварительной информации, подросток управлял мотоциклом китайского производства «Синьлин». Он двигался в сторону улицы Комарова. Неожиданно мотоциклист врезался в «Шевроле Круз», который остановился для поворота налево.

- После столкновения 16-летнего водителя мотоцикла отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Рено Меган», - рассказывают в Госавтоинспекции. - От полученных травм подросток скончался.

Всего за сутки в регионе зафиксировали четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, шестеро получили травмы.

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