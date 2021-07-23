Моя УК с краю – я ничего не знаю

Фото: АО "Чистая планета".

Некоторые брянские управляющие компании уклоняются от выполнения своих обязанностей и не заказывают бункеры для вывоза строительного мусора. Ситуацию, которая создает несанкционированные свалки и вызывает справедливое возмущение горожан, взял на контроль региональный оператор по обращению с ТКО.

В соответствии с действующим законодательством вывоз строительных отходов осуществляется по отдельной заявке. Если речь идет о многоквартирном доме, то ее должна сделать управляющая компания, обратившись в офис регоператора. Но, к сожалению, далеко не все брянские УК и ТСЖ ответственно подходят к своей работе. Для некоторых по-прежнему главное – это собрать деньги с жителей и положить в свой карман. Так, в колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО обратились возмущенные жители улицы Льва Толстого и рассказали, что на контейнерной площадке, расположенной в районе новостроек, рядом с домом номер 2, образовалась свалка. Но в ООО УК «Десна», куда обратились сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО после звонка горожан, отказались оплачивать вывоз скопившихся отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что крупногабаритные отходы и строительные отходы, которые относятся к отходам V класса опасности, нельзя складировать в контейнеры для ТКО. Для таких отходов должен быть установлен бункер, который по дополнительной заявке вывезет спецтехника отдельным рейсом. Оставлять строительные отходы вне специальных накопителей, на контейнерных площадках и за их пределами строго запрещено! За нарушение природоохранного законодательства и создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы!

Если жителям многоквартирного дома необходимо вывезти строительные отходы, образовавшиеся после ремонта, они должны обратиться в свою управляющую компанию, которая, в свою очередь, обязана оформить заявку на установку и вывоз бункера.