На ремонт школы искусств в Унече выделили почти 4 миллиона рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской Унече отремонтируют школу искусств. На эти цели выделили почти 4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На здании капитально отремонтируют кровлю, заменят электропроводку, отремонтируют системы водоснабжения и канализации, пожарную сигнализацию, санузел. Также заменят сантехнику, оштукатурят и покрасят стены, на пол уложат линолеум и керамогранитную плитку, установят систему видеонаблюдения, сделают капитальный ремонт крыльца и фасада здания.

Завершить все работы планируют к 1 сентября.

В регионе на капитальные ремонты, реконструкции и переоснащения детских школ искусств по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в этом году выделили из федерального, областного и муниципальных бюджетов почти 90 миллионов рублей. В 2021 году в Брянской области модернизируются 3 детских школы искусств.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».