В персиках из Турции выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс

На минувшей неделе в лабораторию экспертизы подкарантинных материалов ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили образцы персиков, прибывших из Турции. По результатам энтомологической экспертизы в фруктах был обнаружен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

западный (калифорнийский) цветочный трипс — это опасный вредитель цветочных и овощных культур. Он практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные культуры, а также является переносчиком множества опасных заболеваний растений. Симптомами заражения могут быть жёлтые сухие пятна. Пораженные ткани вегетативных частей растения подсыхают. Далее листочки увядают и опадают, стебли искривляются, плоды деформируются. Взрослых насекомых можно заметить невооруженным глазом.

В целях недопущения распространения на территории Российской Федерации выявленного опасного карантинного вредного организма, продукция возвращена отправителю.