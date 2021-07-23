В Брянской области выявили два очага бешенства животных

В Суражском и Стародубском районах выявили два очага бешенства животных. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Специалистами уже сделали все необходимое, чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания. При этом владельцам домашних животных настоятельно рекомендуют сводить на прививку своих четвероногих любимцев.

К слову, также случаи бешенства зарегистрировали в Суражском районе.

А на территории частных домовладений в поселке Старая Гута Старогутнянского сельского поселения и поселке. Коржовка Унечского района выявили ДНК вируса африканской чумы свиней.

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