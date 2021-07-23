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Общество23 июля 2021 16:20

Брянец по поддельным справкам набрал кредитов на 1,5 миллиона рублей

Мужчина отказался выплачивать взятые деньги
Надежда ПЕТРУНИНА
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Мужчине предъявили обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Мужчине предъявили обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Брянска по поддельным справкам о ежемесячном доходе оформил кредиты сразу в нескольких банковских организациях. Сумма кредитования составила 1 миллион 598 тысяч рублей. Взятые деньги в декабре 2019 года заемщик отказался возвращать, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Для этого он фиктивно расторг брак и провернул процедуру банкротства физического лица.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования», - говорят в правоохранительном ведомстве. - . Кроме того, на имущество фигуранта общей стоимостью 890 тысяч рублей наложили арест.

Сейчас расследование завершили, уголовное дело направили для рассмотрения в Мировой суд Советского судебного района города Брянска.

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