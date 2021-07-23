ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом за последний месяц выросли на треть

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За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Центрального федерального округа в зарубежных странах увеличился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,5 млрд рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц клиенты ВТБ из центральной России потратили в Турции 184 млн рублей, что в 5 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на рестораны, развлечения и экскурсии. Допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 16%. При этом клиенты на треть нарастили траты на аренду автомобилей и мотоциклов даже по сравнению с 2019 годом, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат клиентов ВТБ из ЦФО на экскурсии за месяц вырос вдвое (54 млн рублей), на аренду авто — в 1,5 раза (34 млн). Почти вдвое увеличились расходы на развлечения (31 млн), почти в 1,5 раза — на рестораны и бары (215 млн), на 45% — на гостиницы (450 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам клиентов ВТБ из центра России за границей более чем в 2 раза уступает допандемийному показателю 2019 года.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Греция, открывшая въезд на острова. Оборот клиентов ВТБ-жителей ЦФО в ней вырос в 3 раза — до 145 млн рублей. Также втрое выросли траты в Болгарии (19 млн). В 2,5 раза увеличились расходы клиентов в Хорватии (54 млн), на 35% в Италии (167 млн), на 6% на Кипре (122 млн). При этом Хорватия стала у жителей ЦФО даже востребованнее, чем была до пандемии в этот же период времени (рост по обороту на треть).

По итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ из центра России за рубежом составил 7,1 млрд рублей, что практически совпадает с показателем за январь-июнь 2020 г., но на 58% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций жителей Центральной России вошли ОАЭ (1,5 млрд), Мальдивы (744 млн), Беларусь (503 млн), Италия (453 млн), Турция (452 млн), США (368 млн), Испания (367 млн), Кипр (325 млн), Великобритания (265 млн), Франция (225 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Египет (прирост почти в 3 раза), Мальдивы (более чем в 2 раза), Сейшелы (+77%), ОАЭ (+64%), Марокко (+21%), Сербия (+19%), Хорватия (+16%).

В целом по России наблюдаются аналогичные тенденции. Объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции – почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции – на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).

«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма – по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля.

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