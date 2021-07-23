В Брянске депутаты проверили капремонт многоквартирных домов

Из-за неправильного складирования брусья и доски покрылись грибком. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Сначала парламентарии осмотрели пятиэтажку по улице Костычева, девятиэтажку по улице Брянского фронта, дом в поселке Путевка по улице садовой, дома по улицам Ново-Советской и Литейной. Депутаты лично поднимались на крыши, сообщают в пресс-службе брянской областной думы.

За безответственность раскритиковали подрядчиков на улице Ново-Советской и Литейной. На первом доме была частично разобрана крыша, но там не работал ни один человек. По словам представителя Регионального фонда капитального ремонта, сейчас рассматривается вопрос о расторжении контракта с этой компанией. На втором доме работы ведут, но, как оказалось, строители используют пиломатериалы, пришедшие в негодность. Из-за неправильного складирования брусья и доски покрылись грибком. Работы на этом объекте приостановили до подвоза новых стройматериалов.

Напомним, что в этом году по региональной программе запланировали ремонт 270 домов на общую сумму 875 миллионов рублей. Предполагается заменить кровли, отремонтировать фасады, установить современные лифты и обновить инженерные коммуникации.

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