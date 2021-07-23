В Брянске изменили расписание автобуса №2

В Брянске с пятницы, 23 июля, изменилось расписание автобуса №2, который ходит по маршруту «Фосфоритный завод – Дизельный завод». Фото: vk.com, "Брянский автобус".

В Брянске с пятницы, 23 июля, изменилось расписание автобуса №2, который ходит по маршруту «Фосфоритный завод – Дизельный завод». Изменения внесли в его работу по будням. Об этом сообщили в сетевой группе «Брянский автобус». Здесь же можно ознакомиться с подробным расписанием

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