Фото: Максим Солодов.

В Брянске опубликовали новое вечернее расписание автобусов, которые выходят в рейс после 20.00. Оно появилось в четверг, 22 июля, в соцсетях в группе «Брянский автобус». Это сделали для удобства пассажиров. С ним можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в городе с 16 июля перестал ходить маршрутки № №10, 28, 38 и 47. Их заменят на автобусы. Но пока пассажиры все равно жалуются на отсутствие общественного транспорта вечером.

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