В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 719 человек.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 300 пациентов. Сумели справится с заболеванием 298 брянцев. Медицинские работники провели 2502 исследования на выявление коронавируса.

Всего с начала пандемии ковид-19 выявили у 51853 человек. Среди них 80 иногородних. Выздоровело 46948 человек. В медлабораториях области в общем сделали 657781 ПЦР-тест.

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