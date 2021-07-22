В Брянске построят шесть новых микрорайонов. В числе перспективных мест называют территории старого аэропорта, улицу Флотскую, поселки Мичуринский и Путевка, а также зоны вокруг новой магистрали – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. Их местоположение озвучил на рабочей встрече с руководителями местных строительных организаций губернатор Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона также поручил городской администрации и областной Думе разработать дорожные карты. Запланировали строительство дороги, школы и детского сада.

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