В Брянске в ТРЦ «Аэропарк» опровергли слухи об эвакуации из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции провели проверку в здании ТРЦ "Аэропарк", подозрительных предметов не нашли. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске в течение часа закрыт ТРЦ «Аэропарк». Когда откроется неизвестно, сообщили 22 июля в 11.30 в соцсетях в одной из групп. К торговому центру приехали пожарные и полиция.

Появились слухи о том, что всех эвакуировали из торгового центра вследствие угрозы взрыва, а у входа выставили оцепление.

- Сотрудники полиции провели проверку, подозрительных предметов не нашли, - сообщили «КП-Брянск» в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Работников и покупателей из здания торгового центра эвакуировали.

В самом же ТРЦ факт эвакуации людей опровергли.

- Все сотрудники находились на своих местах, никого не эвакуировали, - сказала «КП-Брянск» сотрудница ТРЦ на информационной стойке. - Торговый центр закрыли по техническим причинам.

Отметим, что на 12.45 магазин уже работал, покупатели свободно заходили в ТРЦ «Аэропарк».

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