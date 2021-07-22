В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего опасная инфекция унесла 709 жизней, сообщают в региональном оперативном штабе 22 июля.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 303 пациентов. Справились с заболеванием 237 человек. Медработники провели 2675 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области ковид-19 выявили у 51553 человек. Среди них 80 иногородних. Выздоровели 46650 брянцев. Общее число ПРЦ-тестов составляет 655279.

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