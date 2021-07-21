Брянцев предупредили о порывистом ветре 22 июля

22 июля в регионе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики спрогнозировали порывистый ветер в Брянской области в предстоящие сутки - четверг, 22 июля. Это может спровоцировать разнообразные ЧС, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В течение суток в регионе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северный со средней скоростью 7-12 метров в секунду. Возможны порывы – до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем – 21-26 градусов.

– В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, – предупреждают в чрезвычайном ведомстве. – Это нарушения в работе систем энергоснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение кровли зданий, падение деревьев.

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