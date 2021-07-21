В Клинцах 31-летняя женщина украла у пенсионерки 70 тысяч рублей

70 тысяч рублей украла у пенсионерки из Клинцов молодая женщина. Злоумышленницу удалось вычислить и задержать, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области 21 июля.

Потерпевшей – 71 год. Та написала заявление в полицию.

Старушка рассказала, что деньги хранила в ящике комода. В момент кражи она находилась на участке неподалеку от дома, входную дверь не заперла.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что кражу совершила 31-летняя жительница села Коржовка-Голубовка. При задержании у той изъяли часть похищенных денег – 23 тысячи рублей. Остальное злоумышленница успела потратить.

– Задержанная возместила потерпевшей причиненный ущерб в полном объеме, – уточняют в надзорном ведомстве. – Тем не менее, ей предъявили обвинение по статье «Кража», максимальная санкция которой шесть лет. До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

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