В Брянске на 59-м году жизни умерла медсестра Алла Журавлева

Медсестру ценили пациенты, а коллеги отмечали готовность помочь. Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске на 59-м году жизни умерла главная медицинская сестра Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера Алла Журавлева. Она скончалась после болезни, сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Алла Викторовна родилась в Брянске 7 декабря 1962 года. В 1981 году она окончила среднюю школу и поступила в Рославльское медицинское училище в Смоленской области. Учебное учреждение закончила с отличием по специальности «медицинская сестра». Профессиональный путь начала с должности медицинской сестры Смоленской областной стоматологической поликлиники, куда попала по распределению.

С июня 1984 года Алла Викторовна работала в Брянском областном врачебно-физкультурном диспансере сначала медсестрой, затем медицинской сестрой кабинета функциональной диагностики, после - старшей медицинской сестрой отделения спортивной медицины. В 2001 году ее перевели на должность главной медицинской сестры.

Женщина имеет много профессиональных наград. В 2012 году Аллу Викторовну наградили Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ее хорошо знали все сотрудники диспансера. Медсестру ценили пациенты, а коллеги отмечали готовность помочь. Департамент здравоохранения Брянской области, коллеги, выражают искренние соболезнования ее близким.

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