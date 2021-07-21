В Брянске ищут пропавшего 76-летнего Владимира Дорошина

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск 76-летнего жителя Брянска Владимира Дорошина. Его местонахождение неизвестно с 20 июля.
«Может находиться в любом районе!», - пишут поисковики.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет: серая рубашка в белую полоску с коротким рукавом, черные спортивные штаны, серые кроссовки.
О местонахождении старика сообщать следует по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт»), 02 (полиция).
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