В Брянске ищут пропавшего 76-летнего Владимира Дорошина

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск 76-летнего жителя Брянска Владимира Дорошина. Его местонахождение неизвестно с 20 июля.

«Может находиться в любом районе!», - пишут поисковики.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: серая рубашка в белую полоску с коротким рукавом, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

О местонахождении старика сообщать следует по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт»), 02 (полиция).

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