Жителя Брянска за убийство брата на 11 лет отправили в колонию

Жителя поселка Радицы-Крыловки Бежицкого района Брянска за убийство брата на 11 лет отправили в колонию строгого режима. В суде установили, что ночью 19 января он находился в доме со старшим братом. Между ними завязалась ссора. В порыве злости осужденный нанес ему многочисленные удары молотком по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Осужденный был и раньше судимый за хищение, и освободился из мест лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. - .Приговор суда в законную силу не вступил.

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