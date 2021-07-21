В Брянской области за сутки из окон выпало 3 детей

В большинстве случаев дети опирались на москитные сетки и выпадали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за прошедшие сутки, 20 июля, из окон выпало 3 детей. Восемь происшествий случилось лишь за два месяца. Всего в этом году из окон и балконов домов выпало 10 детей, один ребенок от полученных травм скончался. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщила уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина.

В большинстве случаев дети опирались на москитные сетки и выпадали. При этом они находились в комнате без присмотра родителей. Настежь открыть окна и балконы заставила аномальная жара.

- Родители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, но самым большим наказанием для них будет травмированный или погибший ребенок, - пишет детский омбудсмен.

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