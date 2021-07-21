Брянца осудят за разбитое стекло поезда

В Брянске отправили в суд уголовное дело по статье «Вандализм» на 23-летнего жителя Дятькова. Во время расследования установили, что молодой человек, находясь на перегоне станций Фокино - Любохна, из хулиганских побуждений бросал в пригородный поезд «Брянск-Орловский – Фаясовая» щебень. Один из камней угодил в окно второго вагона и разбил стеклопакет. Сумма ущерба, причиненная железнодорожной организации, составила почти 8 тысяч рублей. Об этом сообщают в Брянском Линейном отделе МВД России на транспорте.

- Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Брянской области, - говорят в ведомстве. - Злоумышленнику была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас расследование уголовного дела уже завершили.

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