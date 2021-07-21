Брянский аэропорт купил два перронных автобуса за 257 тысяч рублей

Машины воздушная гавань купила в аэропорту «Домодедова» там их использовали раньше. Фото: vc.com, "Брянский автобус".

Международный аэропорт «Брянск» приобрел два перронных автобуса «Неоплан». На них пассажиров будут доставлять к трапу самолета и к зданию аэропорта, сообщают в соцсетях в группе «Брянский автобус».

Машины воздушная гавань купила в аэропорту «Домодедова». Там их использовали раньше. Их стоимость 257 тысяч рублей. В регион их должны доставить в течение десяти дней.

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