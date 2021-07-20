Дорожники ведут работу не только по содержанию животных, но еще и пристраивают их к новым хозяевам. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Брянский приют для животных получит официальный статус. . Он расположен на улице Почтовой. Руководители города и депутаты горсовета на выездном совещании обсудили его будущее. Для полноценного финансирования приюту необходим официальный статус. Сейчас его на свои деньги содержит городское дорожное управление, а бюджет выделяет средства только на отлов, стерилизацию и первые дни реабилитации четвероногих. В этом году на это из городской казны выделили больше шести миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

По сравнению с предыдущим годом, объем средств увеличили вдвое. Напомним, в прошлом году на эти цели было предусмотрено большее 3 миллионов рублей, за счет которых отловили больше 950 особей. Участок для временного содержания собак на базе Дорожного управления организовали в марте этого года. Дорожники ведут работу не только по содержанию животных, но еще и пристраивают их к новым хозяевам. С марта дом обрели более полусотни здешних подопечных.

- Сейчас на этой территории в специально оборудованных вольерах содержится 68 собак, которые были отловлены с городских улиц, стерилизованы и привиты, - говорят в брянском горсовете. - Здесь могут разместить до 200 особей. На территории этого участка возможно поставить не только вольеры для животных, но так же есть помещение, в котором уже начали ремонт для оборудования смотровой комнаты и даже операционной.

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