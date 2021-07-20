В брянской Навле автомобилист сбил женщину и скрылся

В брянском поселке Навля автомобилист сбил женщину. Случай произошел днем в понедельник, 19 июля. Пострадавшая переходила дорогу вне "зебры", сообщают в УГИББД по региону.

Наезд имел место около 14.20 на улице Дмитрия Емлютина. По имеющимся данным, 30-летняя женщина начала переходить дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. И ее сбил неустановленный автомобиль - предположительно, марки "Форд". С места аварии водитель иномарки скрылся.

- У пострадавшего пешехода медики диагностировали "ушиб правого тазобедренного сустава и грудной клетки", - говорят в Госавтоинспекции. - Женщину отпустили домой, назначив лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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