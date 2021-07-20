Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 8:23

В Брянске изменили утреннее расписание движения автобуса № 11

Он ходит по маршруту «Микрорайон Вокзальный – Бульвар Щорса»
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь первые автобусы маршрута № 11 с бульвара Щорса будут отправляться из Володарского района в 6.00, 6.30 и в 6.55. Фото: vk.com, Денис Рогов.

Теперь первые автобусы маршрута № 11 с бульвара Щорса будут отправляться из Володарского района в 6.00, 6.30 и в 6.55. Фото: vk.com, Денис Рогов.

В Брянске с 20 июля в будни изменили время утренних первых первых рейсов автобуса № 11. Он ходит по маршруту «Микрорайон Вокзальный – Бульвар Щорса».

Теперь первые автобусы маршрута № 11 с бульвара Щорса будут отправляться из Володарского района в 6.00, 6.30 и в 6.55. Об этом сообщили в группе «Брянский автобус» в соцсетях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».